Σε δημοσιοποίηση φωτογραφίων, οι οποίες ισχυρίζεται ότι είναι στοιχεία, προχώρησε λίγο πριν δώσει κατάθεση ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Σε ανάρτηση στο Facebook έγραψε «Ετοιμάζομαι για τη σημερινή κατάθεση, στις 10.00.

Διαβάζω σήμερα στον Τύπο ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους θα με καταγγείλουν στην αστυνομία για πλαστά στοιχεία, και ένας από αυτούς είπε ότι θα ζητήσει και την υποχρεωτική νοσηλεία μου.

Για να τελειώνει αυτή η ιστορία περί πλαστών στοιχείων και ψυχιατρείων, είμαι υποχρεωμένος να δημοσιεύσω αυτά:

Μεταφορά χρημάτων: Michalis Christodoulou & Kyriaki (που την γνώρισε, είπε, το 2020 αλλά φαίνεται ότι είχαν κοινό λογαριασμό το 2019). Ποσό 275.000 ευρώ μέσω εμπορικής εταιρείας.

Μετρητά σε βαλίτσα και χαρτοκιβώτιο, με τη χειρόγραφη σημείωση Σάντη 250.000 Από Μιχάλη».

Υπενθυμίζεται ότι στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες που έχει δημοσιοποιήσει, επιμένοντας στην ύπαρξη τεκμηρίωσης και περιγράφοντας τα επόμενα βήματά του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι διαθέτει επαρκές υλικό για όσα έχει δημοσιοποιήσει. «Έχω στοιχεία που τεκμηριώνουν κάθε λέξη που έχω δημοσιεύσει. Βεβαίως, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ποινικός ανακριτής για να κάνω μια έρευνα για να την πάρω στο δικαστήριο. Αυτή είναι η δουλειά των αρμοδίων αρχών. Εγώ έχω όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσω να δημοσιεύσω όσα έχω δημοσιεύσει».

Σήμερα η κατάθεση

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας προβαίνει για κατάθεση ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, ο κ. Δρουσιώτης είχε μεταβεί το απόγευμα της Πέμπτης στο Αρχηγείο με τη δικηγόρο του.

Η αστυνομία έχει διορίσει ανώτερο αξιωματικό για διερεύνηση του θέματος, ενώ κάλεσε τον Μακάριο Δρουσιώτη να καταθέσει στοιχεία για τα όσα ισχυρίστηκε, σημειώνοντας ότι η έγκαιρη προσκόμιση στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης: Μακάριος Δρουσιώτης: Έχω στοιχεία για κάθε λέξη, δέχτηκα απειλές (ΒΙΝΤΕΟ)