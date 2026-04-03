Δεν υπήρξε καμία δυστοκία ή κωλυσιεργία για παράθεση στοιχείων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μακάριος Δρουσιώτης, απαντώντας σε δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ανέφερε πως ο πρώτος δεν κατέθεσε στοιχεία σήμερα ενώπιων των Αρχών.

Όπως σημειώνει ο κ. Δρουσιώτης, «μετά από παράκληση του Προέδρου να δοθούν τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχα σήμερα μια πρώτη συνάντηση με κλιμάκιο της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης: Φυτιρής: Δεν προσκόμισε στοιχεία στο Αρχηγείο ο Δρουσιώτης

Αυτούσια η ανάρτηση του Δρουσιώτη

Για τη σημερινή μου συνάντηση στην Αστυνομία

Προς αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων και σωστής ενημέρωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρξε απολύτως καμιά δυστοκία ή κωλυσιεργία για παράθεση στοιχείων.

Μετά από παράκληση του Προέδρου να δοθούν τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου προς ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχα σήμερα μια πρώτη συνάντηση με κλιμάκιο της Αστυνομίας.

Προσήλθα στη συνάντηση με ένα ογκώδη φάκελο. Ανάλυσα στους ανακριτές το είδος του μαρτυρικού υλικού που έχω στην κατοχή μου και τους έδωσα συγκεκριμένο υλικό για άμεση αξιοποίηση.

Μετά από διαβούλευση με τους ανακριτές συμφωνήσαμε ότι ο πιο γρήγορος, ο πιο πρακτικός και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για γρήγορη διερεύνηση είναι να ετοιμάσω γραπτή ανάλυση του μαρτυρικού υλικού.

Ήδη εργάζομαι στη βάση της πιο πάνω συμφωνίας. Θα παραδώσω τη δήλωση μου το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να ενημερωθεί το Υπουργικό και να διορίσει αμέσως ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές.