Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε σήμερα, με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, 36χρονος σε σχέση με την υπόθεση απαγωγής και απειλής κατά δυο γυναικών με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο 36χρονος, ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής, συνελήφθηκε χθες και σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για περίοδο 8 ημερών.

Είναι ύποπτος για διάπραξη αδικημάτων που αφορούν αρπαγή/απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 15:30, την Τετάρτη, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Όπως διαπιστώθηκε ο εν λόγω άνδρας ήταν στο διαμέρισμα μαζί με δύο γυναίκες, επίσης αφρικανικής καταγωγής, εναντίον των οποίων εξέφραζε απειλές.

Η σκηνή είχε αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και το περιστατικό έτυχε χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας, του κλιμακίου της ΜΜΑΔ.

Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, για περαιτέρω εξετάσεις ενώ οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του στο διαμέρισμα προληπτικά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γιώργος Χαραλάμπους, Υπεύθυνος ΤΑΕ Λάρνακας, σε δηλώσεις ανέφερε πως «στις 15:35 το απόγευμα η ΑΔΕ Λάρνακας έλαβε κλήση από περίοικο ότι Αφρικανός άντρας σε έξαλλη κατάσταση κρατούσε σε διαμέρισμα δύο επίσης Αφρικανές ομήρους και τις απειλούσε με μαχαίρι πως θα τους προξενήσει βλάβη».

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι «άμεσα η Αστυνομία έφτασε στο σημείο και μέλη της έλαβαν όλα τα μέτρα και απέκλεισαν την σκηνή».

Σημείωσε πως «παράλληλα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και στην σκηνή έσπευσαν διαπραγματευτές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και κλιμάκιο διαπραγματευτών από την Λευκωσία».

"Προληπτικά στην σκηνή κλήθηκε και ομάδα του αντιτρομοκρατικού ουλαμού όπου και άρχισε η διαπραγμάτευση κατά την διάρκεια της οποίας η Αστυνομία πέτυχε αρχικά την απελευθέρωση της μίας γυναίκας και στην συνέχεια με διαπραγμάτευση επιτεύχθηκε η διάσωση και της δεύτερης γυναίκας», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "ο δράστης συνελήφθη. Κατά την διάρκεια του περιστατικού τα δύο θύματα υπέστησαν επιπόλαια τραύματα ενώ ο δράστης δεν έφερε κανένα τραυματισμό. Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας".

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν ο δράστης ανέφερε γιατί προέβη σε αυτή την πράξη ο κ. Χαραλάμπους είπε ότι «ο δράστης φαίνεται ότι είναι επισκέπτης στην περιοχή και στο παρόν στάδιο δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση, αφού φαίνεται πως βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι κάτι που διερευνούμε», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ