Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρνακα καθώς άντρας φέρεται να κρατάει μαχαίρι σε μπαλκόνι πολυκατοικίας και να ουρλίαζει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3.30 το απόγευμα, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Ο εν λόγω άνδρας βρίσκεται στο διαμέρισμα μαζί με δύο γυναίκες, με τις δύο γυναίκες να φαίνεται ότι απειλούνται.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας, και το περιστατικό τυγχάνει χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας.

