Το δικαστήριο του Aylesbury καταδίκασε χθες σε ισόβια φυλάκιση τον Αγγλοκύπριο Αντρέα (Andrew) Γεωργίου, 45 ετών, οδηγό-διανομέα, ο οποίος βρέθηκε ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολ Γεωργίου, 42 ετών, το βράδυ της 2ας Νοεμβρίου 2024.

Όπως μεταδίδει η «Παροικιακή» το ζεύγος ήταν παντρεμένο για 19 χρόνια και είχε δύο γιους. Το βράδυ πριν τη δολοφονία, οι Γεωργίου βγήκαν για φαγητό σε εστιατόριο για να συζητήσουν το ενδεχόμενο διαζυγίου, αίτημα που είχε υποβάλει η Καρολ λόγω της καταπιεστικής και αυταρχικής συμπεριφοράς του συζύγου της.

Με την επιστροφή τους στο σπίτι στο Milton Keynes, η Καρολ μπήκε στο τζακούζι για να χαλαρώσει. Ο Αντρέας, σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, την κράτησε κάτω από το νερό μέχρι που υπέστη πνιγμό. Στη συνέχεια, αφαίρεσε τις κάμερες ασφαλείας που η Καρολ είχε τοποθετήσει μέσα και έξω από το σπίτι.

Μετά την αποτρόπαια πράξη, τηλεφώνησε στο 999, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αναισθητοποιημένη, ενώ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι την είχε βρει χωρίς τις αισθήσεις της αφού ξύπνησε. Οι έρευνες της αστυνομίας έδειξαν ότι υπήρχε κενό 40 λεπτών μεταξύ της ώρας που δήλωσε ότι την βρήκε νεκρή και της ώρας που τηλεφώνησε στις Αρχές.

Ο δικαστής τόνισε ότι ο Γεωργίου δεν θα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης πριν συμπληρώσει 15 χρόνια φυλάκισης.