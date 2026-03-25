Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης ο άνδρας που απειλούσε με μαχαίρι δύο γυναίκες σε διαμέρισμα στη Λάρνακα, ενώ οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 15:30, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Ο εν λόγω άνδρας ήταν στο διαμέρισμα μαζί με δύο γυναίκες, με τις γυναίκες να απειλούνται.

Η σκηνή είχε αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και το περιστατικό έτυχε χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας, του Κλιμακίου της ΜΜΑΔ.

Ο ύποπτος άντρας οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του στο διαμέρισμα είναι ασφαλείς και προληπτικά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Χαραλάμπους, Υπεύθυνος ΤΑΕ Λάρνακας, ανέφερε πως «σήμερα στις 15:35 το απόγευμα η ΑΔΕ Λάρνακας έλαβε κλήση από περίοικο της περιοχής ότι άντρας Αφρικανός σε έξαλλη κατάσταση κρατούσε σε διαμέρισμα δύο επίσης Αφρικανές ομήρους και τις απειλούσε με μαχαίρι πως θα τους προξενήσει βλάβη».

Η Αστυνομία έφτασε αμέσως στο σημείο και τα μέλη της έλαβαν όλα τα μέτρα και απέκλεισαν την σκηνή, πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και στην σκηνή έσπευσαν διαπραγματευτές της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και κλιμάκιο διαπραγματευτών από τη Λευκωσία.

Προληπτικά στη σκηνή κλήθηκε και ομάδα του αντιτρομοκρατικού ουλαμού, η οποία άρχισε η διαπραγμάτευση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Αστυνομία πέτυχε αρχικά την απελευθέρωση της μιας γυναίκας και στην συνέχεια με διαπραγμάτευση επιτεύχθηκε η διάσωση και της δεύτερης γυναίκας, ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

«Ο δράστης συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τα δύο θύματα είχαν επιπόλαια τραύματα ενώ ο δράστης δεν έφερε κανένα τραυματισμό», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο δράστης ανέφερε γιατί προέβη σε αυτή την πράξη, ο κ. Χαραλάμπους απάντησε ότι «ο δράστης φαίνεται ότι είναι επισκέπτης στην περιοχή και στο παρόν στάδιο δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση, αφού φαίνεται πως είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι κάτι που διερευνούμε», εξήγησε.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

