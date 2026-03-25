Έληξε το περιστατικό στη Λάρνακα, καθώς οι διαπραγματευτές της Αστυνομίας κατάφεραν να απελευθερώσουν τις δύο γυναίκες που κρατούνταν από άνδρα που τις απειλούσε με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 15:30, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Η σκηνή αποκλείστηκε και το περιστατικό έτυχε χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας. Μετά από συνομιλίες με τους διαπραγματευτές, ο δράστης συναίνεσε να αφήσει το μαχαίρι.

Ακολούθως, οι αστυνομικοί επενέβησαν, συνέλαβαν τον δράστη και μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι δύο γυναίκες απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

