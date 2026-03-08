Συνολικά 39 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, Κυριακή, από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία του αεροδρομίου ακυρώθηκαν 21 αφίξεις και 18 αναχωρήσεις πτήσεων, διαφόρων αεροπορικών εταιρειών προς χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, ο Λίβανος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να εξασφαλίσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ