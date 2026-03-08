Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναφέρθηκε χθες Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο Λευκός Οίκος έχει ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, για να δικαιολογήσει την επίθεση κατά του Ιράν, ότι η χώρα έχει συσσωρεύσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.

«Δεν θέλω» επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν, λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα. Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.

Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Tο Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Σάββατο πως το Ιράν ευθύνεται για τον βομβαρδισμό σχολείου στην πόλη Μινάμπ, αμφισβητώντας την «ακρίβεια» των επιθέσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Με βάση όσα έχω δει, αυτό έχει γίνει από το Ιράν», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Σύμφωνα με τους New York Times, ο βομβαρδισμός του σχολείου ενδέχεται να οφείλεται σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ έχουν παραδεχθεί πως ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα.

