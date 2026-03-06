Θρίλερ σε πτήση που αναχώρησε από Λάρνακα προς Τελ Αβίβ, αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με δημοσιευμα της ιστοσελίδας ynetnews, πτήση της Air Haifa από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ χρειάστηκε να παραμείνει στον αέρα λόγω των συναγερμών που ενεργοποιήθηκαν στο Ισραήλ εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

