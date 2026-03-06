Σε συνέντευξή του στο France 24, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη «έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους άλλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν». Προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε χώρα «συμμετάσχει στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Ο Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε ακόμα ότι οι ιρανικές Αρχές «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχής», προτού η αμερικανική κυβέρνηση «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος, ξεκινήσει μια επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν» το Σάββατο.

«Δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς. Όχι μόνο μας πρόδωσαν, αλλά πρόδωσαν και τη διπλωματία», προσέθεσε.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν επιτίθεται σε κουρδικές ομάδες στο γειτονικό Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι η CIA και η Μοσάντ εξοπλίζουν αυτές τις ομάδες.

«Αν υπάρχει ανάγκη να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, σίγουρα το κάνουμε», είπε.

Ακόμα απέρριψε τον ισχυρισμό του Αζερμπαϊτζάν ότι ένα ιρανικό drone έπληξε χθες την Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν.

«Το Ιράν δεν ευθύνεται για μια τέτοια επίθεση», δήλωσε αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν «διεξάγει έρευνα».

