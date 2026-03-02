Η βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο έγινε στόχος επίθεσης από drone το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Στάρμερ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη βρετανική Βουλή.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσει πως οι βάσεις της Βρετανίας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά και ότι η επίθεση δεν συνδέεται με καμία απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξεκινώντας την ομιλία του, στη Βουλή ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «σκόπιμη». Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι μια «διαπραγματευμένη συμφωνία», στην οποία το Ιράν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει «οποιαδήποτε φιλοδοξία» για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και να τερματίσει τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης: Στρατηγός Iράν: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά Κύπρου για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει τη διαφωνία του με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά. «Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Βρετανίας», συνέχισε, τονίζοντας ότι υποστηρίζει τις επιλογές του.

BREAKING: UK PM Keir Starmer says British bases in Cyprus are not being used by US bombers, after an IRGC commander warned Iran could target Cyprus to force US aircraft off the island, according to Iranian state media. pic.twitter.com/yhcmrdvT6U — The Reason News (@thereasonnews) March 2, 2026

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε όλη την περιοχή, εκτοξεύοντας «εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones σε χώρες που δεν το έχουν επιτεθεί». Σημείωσε πως περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που είναι σε διακοπές και αυτών που είναι σε διέλευση. Ειδικότερα, το Ιράν έχει πλήξει αεροδρόμια και ξενοδοχεία όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες, κάτι που ο Στάρμερ χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικό για ολόκληρη τη Βουλή και τη χώρα».

Διαβάστε επίσης: Αναχαιτίστηκαν δύο drones προς το Ακρωτήρι - Εκκενώθηκαν περιοχές (VID&PICS)

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε γιατί άλλαξε γνώμη και επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις: Η κυβέρνηση επιμένει να διευκρινίζει ότι η άδεια δίνεται μόνο για αμυντικές ενέργειες, με στόχο την καταστροφή ιρανικών όπλων «στην πηγή».

Ο Στάρμερ υποστηρίζει ότι αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, καθώς πρόκειται για «συλλογική αυτοάμυνα».

Πηγή: Πρώτο Θέμα