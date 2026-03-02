Ο στρατηγός των Φρουρών της επανάσταση, Σαρντάρ Τζαμπάρι, απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων κατά της Κύπρου, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο νησί, όπως μεταδίδεται.
Ο Τζαμπάρι υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για δυναμικά αντίποινα.
«Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε.
🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y— Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026