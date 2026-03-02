Aντιμετωπίστηκαν εγκαίρως δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Εκπροσώπου, στις 13.10 τη Δευτέρα, δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Νωρίτερα, γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας, ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες, θεάθηκαν να απογειώνονται πολεμικά αεροσκάφη.

Εκκενώθηκαν περιοχές

Την ίδια ώρα, με οδηγίες της Κυβέρνησης, εκκενώθηκε το Αεροδρόμιο Πάφου λόγω πληροφορίας ότι υπάρχει μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (drone) που κατευθύνεται προς την περιοχή. O συναγερμός όμως έληξε, ενώ αρχίζει σταδιακά η μετάβαση των υπαλλήλων του στους χώρους του Αεροδρομίου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου».

«Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις», προστίθεται.

The staff of all services and departments at Pafos International Airport have evacuated the buildings and are now gathered in the airport parking areas, awaiting further instructions. pic.twitter.com/Di0hGApwuP — GeoInsider (@InsiderGeo) March 2, 2026

Η ανακοίνωση της Αμερινικής Πρεσβείας

Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή απειλή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή της Πάφου. Παρακαλείστε να μην προσέρχεστε στην Πρεσβεία, εκτός εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στην Κύπρο να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να φροντίζουν για την ασφάλειά τους.

Ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε:

Εάν ακούσετε ισχυρή έκρηξη ή ενεργοποιηθούν σειρήνες, αναζητήστε αμέσως καταφύγιο.

Εάν βρίσκεστε σε οικία ή κτίριο, μεταβείτε στο χαμηλότερο επίπεδο του κτιρίου, σε χώρο με τους λιγότερους εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα και ανοίγματα. Κλείστε τις πόρτες και καθίστε κοντά σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε άμεσα καταφύγιο σε ενισχυμένη κατασκευή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ξαπλώστε στο έδαφος και καλύψτε το κεφάλι σας με τα χέρια σας.

Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone αναχαιτιστεί, τα συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο.

Μετά το περιστατικό, απομακρυνθείτε από τυχόν συντρίμμια και παρακολουθείτε τα κύρια μέσα ενημέρωσης για επίσημες οδηγίες.

Αποφύγετε:

Περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια ή άλλους πιθανούς στόχους.

Να στέκεστε κοντά σε παράθυρα ή γυάλινες πόρτες.

Τις άσκοπες μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ενεργών συναγερμών.