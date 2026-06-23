Την απελευθέρωση νεαρού Αμερικανού πολίτη και ισραηλινός, ο οποίος κρατείτο για εβδομάδες στα κατεχόμενα της Κύπρου, ανακοίνωσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ και Ειδικός Απεσταλμένος για την Παρακολούθηση και Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, Ραββίνος Γιεχουτά Καπλούν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στο αμερικανικό μέσο Belaaz, ο νεαρός από το Οχάιο είχε μεταβεί στην Τουρκία και στη συνέχεια στην κατεχόμενη Κύπρο για να συνδράμει οργανισμό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη μεταφορά εμβρύων, στο πλαίσιο, όπως είπε, μιας φιλανθρωπικής αποστολής.

Ο Καπλούν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός δεν είχε παραβιάσει τη νομοθεσία, ωστόσο η οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο φέρεται να μην είχε συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα έγγραφα. Όταν ο νεαρός επιχείρησε να αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κύπρο, κατηγορήθηκε για ποινικά αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.



Διαβάστε επίσης: Κατεχόμενα: Σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται με αφορμή την υπόθεση των 4 εμβρύων

Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η υπόθεση κινητοποίησε το Γραφείο του, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, την αμερικανική πρεσβεία και Ισραηλινό δικηγόρο, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του κρατούμενου.

«Εργαστήκαμε για να μεταφερθεί σε καλύτερες συνθήκες κράτησης και πλέον έχει αφεθεί ελεύθερος και επιστρέφει στην πατρίδα του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για συνθήκες που παρέπεμπαν σε «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον χώρο κράτησης ή τη διάρκεια της φυλάκισης.

«Παρεξήγηση» λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος

Ο Καπλούν χαρακτήρισε την υπόθεση ως «παρεξήγηση», σημειώνοντας ότι η απελευθέρωση επιτεύχθηκε έπειτα από συντονισμένες διπλωματικές και νομικές ενέργειες.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αντιμετωπίστηκε ως υπόθεση ομηρίας, αλλά ως περίπτωση Αμερικανού πολίτη που κρατείται στο εξωτερικό, κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τις κυπριακές αρχές σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο νεαρός, τις συνθήκες κράτησής του ή τους λόγους που οδήγησαν στην κράτησή του.



