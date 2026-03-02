Σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνεται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στο προσωπικό και τις οικογένειες του, όπως παραμείνει στις οικίες του λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.





