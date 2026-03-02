Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» μίλησε Ιρανός που ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια στην Κύπρο, καταθέτοντας τη δική του οπτική για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν.

Αρχικά ανέφερε ότι «μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ και όσα λέγονται για δολοφονία του, εγώ όπως και οι άλλοι συμπατριώτες μου στην Κύπρο, καθημερινά ακούμε ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί επιτέθηκαν στο Ιράν. Εμείς οι Ιρανοί επιμένουμε ότι δεν είναι επίθεση, είναι με λίγα λόγια διάσωση του Ιράν».

Σημείωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ από την πρώτη στιγμή που προσπάθησε με μια επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν, ενημέρωσε τον ιρανικό λαό ότι “θα έρθουμε να σας βοηθήσουμε όπως σας υποσχέθηκα. Μείνετε στα σπίτια σας και θα σας σώσουμε”. Κάτι που δεν έκανε κανένας πρόεδρος».

Στη συνέχεια περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, όπως είπε, τα τελευταία 47 χρόνια. «Εδώ και 47 χρόνια έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί στους δρόμους. Ιρανοί που έκαναν διαμαρτυρίες, που δεν ήθελαν να φτάσει η χώρα μας εκεί που έφτασε σήμερα».

Ερωτηθείς για το πώς βλέπει να εξελίσσεται το καθεστώς απάντησε ότι «εμείς έχουμε την ελπίδα να αλλάξει η κυβέρνηση. Και να ξέρετε, αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, αν δεν αλλάξει το καθεστώς και γίνει πιο σκληρό, πλέον δεν θα μπορεί να το ελέγξει κανένας στο Ιράν».

Αναφερόμενος στη δράση ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή, είπε ότι «ακούμε καθημερινά για επιθέσεις των Χούθι, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, της Χαμάς. Όλους αυτούς τους οργανισμούς, ποιος τους χρηματοδοτεί; Ποιος τους δίνει τα λεφτά;».

«Ακούμε καθημερινά ότι οι Αμερικανοί σας πιέζουν για να σας πάρουν τα πετρέλαιά σας. Εμείς εδώ και 47 χρόνια δεν ξέρουμε πού πάνε τα έσοδα από το πετρέλαιο και τους άλλους πλούτους που έχουμε. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «ελπίζω να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Νετανιάχου προσπαθούν να σώσουν τον λαό του Ιράν και μαζί με τον λαό του Ιράν ολόκληρο τον κόσμο».

Περιγράφοντας τις εμπειρίες του από το εσωτερικό της χώρας, ανέφερε: «Ζούμε καθημερινά βλέποντας τους Μπασίτζ και τους Φρουρούς της Επανάστασης να μπαίνουν στους δρόμους και να χτυπούν τον ίδιο τους τον λαό. Αν χτυπάς τον δικό σου λαό, αύριο θα λυπηθείς και τον υπόλοιπο κόσμο».

Όπως είπε, «η ιρανική κυβέρνηση έχει απειλήσει πολλές φορές την Κύπρο, όπως απειλεί όλον τον κόσμο. Καθημερινά κρατάμε το τηλέφωνο και κλαίμε τη μοίρα μας για το πού ήταν η Περσία και πού μας έφεραν οι ισλαμιστές. Η Περσία είναι ιστορική χώρα, δεν είχαμε εχθρούς. Την εποχή του Σάχη δεν είχαμε εχθρική χώρα. Από τη μέρα που πάτησαν το πόδι τους οι μουλάδες, κατέστρεψαν τη χώρα μας».

Αναφερόμενος στα θύματα, υποστήριξε ότι «δεν είναι 32 χιλιάδες, είναι πάνω από 70 χιλιάδες που έχουν πεθάνει. Και αν δεν πεθάνουν από τον πόλεμο, θα πεθάνουν τους επόμενους μήνες, μέρες και χρόνια, όπως έχουν πεθάνει έως τώρα πάνω από 100 χιλιάδες άτομα στο Ιράν. Τους κρεμούν, τους εκτελούν στους δρόμους, τους μαστιγώνουν. Έχω μαστιγωθεί κι εγώ. Έφαγα 82 μαστιγώσεις».