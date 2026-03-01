Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έφερε την ανατροπή των σχεδίων εκατοντάδων επιβατών που ταξίδευαν από και προς την περιοχή με την Κύπρο ως προορισμό ή διαμετακομιστικό σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, σημειώθηκαν 36 ακυρώσεις πτήσεων που αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας και 12 που αφορούν το αεροδρόμιο Πάφου.

