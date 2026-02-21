Οι συγγενείς του Ρώσου πρώην γενικού διευθυντή της «Uralkali», Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο στην Κύπρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αφήνουν να εννοηθεί πως ο Ρώσος επιχειρηματίας μπορει να είναι θύμα δολοφονίας. Οι μεγαλύτεροι γιοι του επιχειρηματία και η πρώτη του σύζυγος προσέφυγαν στις ρωσικές αστυνομικές αρχές ζητώντας να μην εκδοθεί άδεια ταφής και να διεξαχθεί εναλλακτική έρευνα, σύμφωνα με την «Kommersant» (20/02/26).

Ο 19χρονος Αλεξάντρ και ο 24χρονος Ρομάν Μπαουμγκέρτνερ, καθώς και η μητέρα τους Ιρίνα, αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή ότι ο επιχειρηματίας σκοτώθηκε πέφτοντας από βράχο κατά τη διάρκεια προπόνησης αναρρίχησης. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, Ντένις Σαούσκιν, η σχετική αίτηση κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα «Τσαρίτσινο», όπου βρίσκεται το νεκροτομείο στο οποίο μεταφέρθηκε η σορός του στις 14 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος, οι συνθήκες της εξαφάνισης προκαλούν πολλά ερωτήματα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, στις 7 Ιανουαρίου, ημέρα της εξαφάνισης, ο Μπαουμγκέρτνερ φέρεται να έφυγε από το σπίτι του για επαγγελματική συνάντηση και στη συνέχεια έπαψε να επικοινωνεί. Ωστόσο, το κινητό του τηλέφωνο παρέμεινε ενεργό και στις 8 Ιανουαρίου, από τη συσκευή κάποιος απαντούσε σε εισερχόμενα μηνύματα. «Οι παραδοξότητες δεν σταματούν εκεί. Για άγνωστο λόγο, στις 7 Ιανουαρίου ο Βλαντισλάβ έκανε check-in σε ξενοδοχείο, παρότι βρισκόταν μόλις μία ώρα από το σπίτι του. Και ήδη στις 8 Ιανουαρίου φέρεται να πήγε για πεζοπορία, από την οποία δεν επέστρεψε», πρόσθεσε ο Σαούσκιν.

Επιπλέον, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο Μπαουμγκέρτνερ αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατο και είχε από παλιά φόβο ύψους, γεγονός που, σύμφωνα με τον δικηγόρο, θέτει υπό αμφισβήτηση την επίσημα διατυπωμένη αιτία θανάτου.

Η σορός του εντοπίστηκε στις 14 Ιανουαρίου σε χαράδρα στη νότια ακτή της Κύπρου, μεταξύ των κοινοτήτων Πισσούρι και Αυδήμου. Για την ταυτοποίηση χρειάστηκε εξέταση DNA, καθώς το σώμα ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Επίσημα στοιχεία για την αιτία θανάτου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η Αστυνομία Κύπρου και οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζουν τις έρευνες, αν και αρχικά είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, άλλοι συγγενείς, μεταξύ των οποίων και η τελευταία πρώην σύζυγός του, Γιούλια, επιμένουν στην αποτέφρωση. Η τελετή αποχαιρετισμού έχει προγραμματιστεί για τις 21 Φεβρουαρίου στο κοιμητήριο Τροεκουρόβσκογε στη Μόσχα. Παρά την προσφυγή των μεγαλύτερων γιων, η άδεια παραλαβής της σορού έχει ήδη εκδοθεί.

Ο Μπαουμγκέρτνερ είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο ποινικού σκανδάλου: το 2013 συνελήφθη στη Λευκορωσία με κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο της λεγόμενης «πολεμικής σύγκρουσης για το κάλιο» μεταξύ «Uralkali» και «Belaruskali». Η υπόθεση τελικά τέθηκε στο αρχείο.

Στο μεταξύ, στο φόντο της εξαφάνισής του στην Κύπρο, σημειώθηκε ακόμη ένας μυστηριώδης θάνατος: στις 8 Ιανουαρίου, στο κτίριο της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, βρέθηκε νεκρός ο υπάλληλος της διπλωματικής αποστολής Άντον Πάνοφ, κρυπτογράφος με διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η επίσημη εκδοχή κάνει λόγο για αυτοκτονία.