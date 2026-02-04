Στον Ρώσο επιχειρηματία Vladislav Baumgertner ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στις 15 Ιανουαρίου σε παραλία της κοινότητας Αυδήμου και η οποία ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA.

Όπως αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις, στην κυριότητα των οποίων εμπίπτει η περιοχή, «έπειτα από ανάλυση DNA, η σορός άνδρα που ανασύρθηκε από την Αστυνομία των ΒΒ στην παραλία Αυδήμου, στις 15 Ιανουαρίου 2026, ταυτοποιήθηκε επίσημα ως ο Vladislav Baumgertner, 53 ετών, Ρώσος υπήκοος από τη Λεμεσό, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο στις 7 Ιανουαρίου 2026».

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες θανάτου του, καθώς και τα αίτια, βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) της Αστυνομίας των ΒΒ.

Οι οικείοι του εκλιπόντος έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καταλήγει η ανακοίνωση των ΒΒ.

