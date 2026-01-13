Νέα ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση του θανάτου Ρώσου διπλωμάτη στην Κύπρο, ο οποίος, σύμφωνα με ανεξάρτητο ερευνητή, φέρεται να ήταν αξιωματικός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU (Kεντρικό Διευθυντήριο Πληροφοριών).



Σύμφωνα με στοιχεία του διπλωματικού καταλόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο εκλιπών ήταν ο τρίτος γραμματέας της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, Αλεξέι Πάνοφ, ηλικίας 41 ετών. Ο θάνατός του αποδίδεται επισήμως σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες.



Ο ερευνητής ρωσικής επιρροής στο εξωτερικό και συγγραφέας του βιβλίου «Ρώσοι πράκτορες επιρροής στη Γερμανία», Ντμίτρι Χμελνίτσκι (Dmitry Khmelnitsky), δήλωσε στο ανεξάρτητο μέσο «Ηχώ - Echo» ότι, βάσει πληροφοριών από τις πηγές του, ο Πάνοφ υπηρετούσε ως αξιωματικός της GRU με τον βαθμό του λοχαγού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντμίτρι Χμελνίτσκι έκανε παράλληλα και μια εκτενή έρευνα στο Dossieur (01/05-24) για τα ρωσικά δίκτυα στην Κύπρο, την καταποπευτκή δράση πρακτόρων και τα δίκτυα επιρροής τους στο νησί.



Όπως υποστηρίζει, πριν την τοποθέτησή του στην Κύπρο, ο Πάνοφ εργαζόταν στη Μόσχα σε ινστιτούτο συνδεδεμένο με τη ραδιοτεχνική, χώρο που, κατά τον ίδιο, συνδέεται συχνά με δραστηριότητες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στα καθήκοντά του στην πρεσβεία φέρεται να περιλαμβανόταν η «συντήρηση και διαχείριση κατασκοπευτικού εξοπλισμού εντός και ενδεχομένως εκτός της διπλωματικής αποστολής».







Σκιές από τη διαχείριση του περιστατικού

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρονική καθυστέρηση με την οποία έγινε γνωστός ο θάνατος. Αν και, σύμφωνα με την πρεσβεία, ο Πάνοφ απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου, η επίσημη ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα. Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν επετράπη η είσοδος της κυπριακής Αστυνομίας στο κτίριο της πρεσβείας, ενώ τυχόν σημείωμα που φέρεται να άφησε ο εκλιπών δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές.

«Αν επρόκειτο για καθαρά προσωπικούς λόγους, δεν εξηγείται γιατί αποκρύφθηκε ο θάνατός του για ημέρες», σημειώνει ο Χμελνίτσκι, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως μεσολάβησαν διαβουλεύσεις με τη Μόσχα. Δεν αποκλείει, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο Πάνοφ να ετοίμαζε διαφυγή, η οποία «αποκαλύφθηκε και αποτράπηκε», όπως υποστηρίζει, πρακτική που –κατά τον ίδιο– δεν είναι ασυνήθιστη για τις σοβιετικές και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.



«Πρεσβείες με έντονο κατασκοπευτικό ρόλο»

Ο ερευνητής προσθέτει ότι, διαχρονικά, οι ρωσικές πρεσβείες λειτουργούν περισσότερο ως κέντρα πληροφοριών παρά ως καθαρά διπλωματικές αποστολές, ρόλος που, όπως λέει, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. «Μόνο οι σύμβουλοι –θέσεις αντίστοιχες με βαθμό συνταγματάρχη– στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο φτάνουν τους οκτώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καμία επιβεβαιωμένη σύνδεση με άλλες υποθέσεις

Ο Χμελνίτσκι δηλώνει ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με την εξαφάνιση του πρώην επικεφαλής της Uralkali, Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ, ο οποίος αγνοείται στην Κύπρο από την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του Πάνοφ.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την αιτία θανάτου. Στη λιτή ανακοίνωση της πρεσβείας, όπου αναφέρονται μόνο τα αρχικά του εκλιπόντος, σημειώνεται ότι πρόκειται για «βαθιά προσωπική τραγωδία για τους οικείους του». Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δημόσια στοιχεία για τη ζωή και τη δράση του Αλεξέι Πάνοφ.



Διαβάστε επίσης: Συνδέουν εξαφάνιση Ρώσου στην Κύπρο με «σκιώδη πόλεμο» Καντίροφ-Κερίμοφ