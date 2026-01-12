Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της ερευνητικής πλατφόρμας Fact in Face, η εξαφάνιση του Ρώσου ολιγάρχη Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ στην Κύπρο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με τον σκιώδη και ιδιαίτερα βίαιο πόλεμο ισχύος ανάμεσα στα στρατόπεδα του Σουλεϊμάν Κερίμοφ και του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, με επίκεντρο την αυτοκρατορία του Wildberries.



Όπως καταγράφει το Fact in Face, ο Μπάουμγκερτνερ, στενός φίλος και ιστορικός συνεργάτης του Κερίμοφ, εξαφανίστηκε στις 7 Ιανουαρίου αφού αναχώρησε από την κατοικία του στη Λεμεσός για επαγγελματική συνάντηση. Είχε μαζί του μόνο το υπηρεσιακό του κινητό, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέμεινε ενεργό μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε και από τρίτο πρόσωπο πριν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η πηγή επισημαίνει ότι, λόγω έλλειψης καμερών ασφαλείας στο κτίριο των γραφείων του, η οικογένεια αναγκάστηκε να συλλέξει υλικό από ιδιωτικές κάμερες γειτονικών κατοικιών, το οποίο παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fact in Face από τοπικά μέσα, το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου εντοπίστηκε στην περιοχή Πισσούρι, όπου συνεχίζονται έρευνες αστυνομίας, διασωστών και εθελοντών.

Το Fact in Face απορρίπτει ως πρόωρα τα σενάρια αυτοκτονίας που κυκλοφόρησαν, σημειώνοντας ότι συγγενείς του Μπάουμγκερτνερ περιγράφουν έναν άνθρωπο δραστήριο, αισιόδοξο και με σαφή επαγγελματικά σχέδια για το 2026. Όπως τονίζουν, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να προϊδεάζει για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πηγή στο ιστορικό της σύγκρουσης γύρω από την Uralkali και στη ρήξη μεταξύ Κερίμοφ και Καντίροφ, η οποία, σύμφωνα πάντα με το Fact in Face, ουδέποτε ξεπεράστηκε ουσιαστικά. Η σύγκρουση αυτή επανήλθε με σφοδρότητα το 2024–2025, όταν τα δύο στρατόπεδα βρέθηκαν αντιμέτωπα για τον έλεγχο της Wildberries, με τον Καντίροφ να φτάνει στο σημείο να καταγγείλει δημόσια σχέδιο δολοφονίας εις βάρος του και να κηρύξει «αιματηρή βεντέτα».

Όπως υπογραμμίζει το Fact in Face, παρότι η σύγκρουση φέρεται να «πάγωσε» κατόπιν άτυπης παρέμβασης του Κρεμλίνου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι παράπλευρες συγκρούσεις έχουν τερματιστεί. Αντίθετα, εκτιμάται ότι πρόσωπα του στενού κύκλου του Κερίμοφ, όπως ο Μπάουμγκερτνερ, παραμένουν ευάλωτοι στόχοι.

Το Fact in Face καταλήγει ότι, εάν επιβεβαιωθεί πως ο Μπάουμγκερτνερ δεν εντοπιστεί ζωντανός, η υπόθεση θα αποτελέσει εξαιρετικά σοβαρό πλήγμα για τον Κερίμοφ και θα σηματοδοτήσει επικίνδυνη κλιμάκωση ενός εσωτερικού πολέμου ρωσικών ελίτ, με προεκτάσεις που ξεπερνούν τα σύνορα της Ρωσίας και φτάνουν έως την Κύπρο.