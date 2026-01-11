Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικές έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία VLADISLAV BAUMGERTNER, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 7 Ιανουαρίου.

Από το πρωί, στις έρευνες συμμετέχει και το ελικόπτερο της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

Η Αστυνομία, με σημερινή ανακοίνωσή της, ενημέρωσε ότι κατά την αναχώρησή του, ο 56χρονος φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

