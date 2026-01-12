Το θάνατο του υπαλλήλου της A.V. Panov, την περασμένη Πέμπτη ανακοίνωσε η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο A.V. Panov, εργαζόμενος της ρωσικής πρεσβείας, απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για μια «βαθιά προσωπική τραγωδία» για την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος, ενώ σημειώνεται ότι στους οικείους του παρασχέθηκε κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για γρήγορο επαναπατρισμό της σορού του στη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ



