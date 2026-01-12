Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, όταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ρωσική Πρεσβεία εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν αστυνομικές πηγές στο SigmaLive.

Περιορισμένη πρόσβαση των κυπριακών Αρχών

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Αστυνομία Κύπρου, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επετράπη η είσοδος των αστυνομικών στο εσωτερικό του κτιρίου της πρεσβείας. Η σορός παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές στην αυλή του συγκροτήματος, χωρίς να πραγματοποιηθεί αυτοψία εντός των γραφείων.

Αναφορά σε αυτοχειρία και σημείωμα

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί ζήτησαν να διενεργηθεί έρευνα στον χώρο, αίτημα που δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί. Παράλληλα, ενημερώθηκαν ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία. Φέρεται επίσης να υπάρχει σημείωμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές, με την αιτιολογία ότι θα αποσταλεί στη Μόσχα.

Ενημέρωση ΥΠΕΞ και νεκροτομή

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου, ενώ το θέμα παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας. Η νενομισμένη νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί εντός των επόμενων ωρών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Επικεντρώνονται στο Πισσούρι οι έρευνες για τον άφαντο Ρώσο επιχειρηματία

Την ίδια ώρα, άφαντος παραμένει ο 56χρονος Ρώσος επιχειρηματίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.

Για τον εντοπισμό του διεξάγονταν έρευνες, τις οποίες πλέον δυσχεραίνει το σκότος και οι καιρικές συνθήκες.

Το πρωί, στις έρευνες συμμετείχε και το ελικόπτερο της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες επικεντρώνονται στο Πισσούρι, καθώς στην περιοχή λήφθηκε το τελευταίο σήμα από το κινητό του.

Ο αγνοούμενος, Vladislav Baumgertner, 56 ετών, περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 07/01/2026.

