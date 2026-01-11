Άφαντος παραμένει ο 56χρονος Ρώσος επιχειρηματίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου.

Για τον εντοπισμό του διεξάγονταν έρευνες, τις οποίες πλέον δυσχεραίνει το σκότος και οι καιρικές συνθήκες.

Το πρωί, στις έρευνες συμμετείχε και το ελικόπτερο της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες επικεντρώνονται στο Πισσούρι, καθώς στην περιοχή λήφθηκε το τελευταίο σήμα από το κινητό του.

Ο αγνοούμενος, Vladislav Baumgertner, 56 ετών, περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα. Απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 07/01/2026.