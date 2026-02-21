Σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες εφαρμόζονται από το Σάββατο τα μέτρα του έκτακτου σχεδίου δράσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε εκτροφές αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται. Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι θα διερευνηθούν πληροφορίες για το ενδεχόμενο απόκρυψης κρουσμάτων από κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες και απορρίπτουν αναφορές περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο επικεφαλής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, τα μέτρα που τέθηκαν ήδη σε εφαρμογή στην περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα βοοειδών στα Λιβάδια, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή της Ορόκλινης, θα εφαρμοστούν και για τις δύο νέες μονάδες. Σύμφωνα με τον κ. Πίπη, οι μονάδες θεωρείται ότι βρίσκονται στην ίδια επιδημιολογική περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το έκτακτο σχέδιο δράσης προβλέπει τον καθορισμό ζώνης περιορισμού ακτίνας 3 χιλιομέτρων, γύρω από τις μονάδες όπου εντοπίστηκε ο ιός, όπως επίσης και μια ζώνη επιτήρησης, εντός των οποίων γίνονται οι προβλεπόμενες διερευνήσεις από μέρους του προσωπικού της Υπηρεσίας. Τα αιγοπρόβατα των δύο μονάδων στην Ορόκλινη, θα θανατωθούν και θα ταφούν βάσει των προβλεπόμενων υγειονομικών διαδικασιών, όπως αποφασίστηκε και για τα 260 βοοειδή της μονάδας στα Λιβάδια. Ο κ. Πίπης ανέφερε ότι γίνεται εκτίμηση του αριθμού των αιγοπροβάτων στις δύο αυτές μονάδες.

Επίσης, εντός της ζώνης των 3 χιλιομέτρων εφαρμόζεται πλήρης απαγόρευση των διακινήσεων ζώων και ζωοκομικών προϊόντων, όπως επίσης και οποιεσδήποτε μετακινήσεις προς κτηνοτροφικές μονάδες, χωρίς την πρότερη έγκριση και αδειοδότηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Παράλληλα, στις υπόλοιπες μονάδες που εμπίπτουν στη ζώνη περιορισμού των 3 χιλιόμετρων, εφαρμόζονται μέτρα επιτήρησης και ελέγχου από το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, λαμβάνονται τα απαραίτητα δείγματα και γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις.

Εξάλλου, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απορρίπτουν τις αναφορές περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων, ενώ παράλληλα η ανακοίνωση σημειώνει ότι θα διερευνηθούν «πληροφορίες για το ότι υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες που είχαν κρούσματα και τα απέκρυψαν ή δεν ενημέρωσαν εγκαίρως ώστε να εφαρμοστούν όσα προνοεί η νομοθεσία και το πρωτόκολλο».

Συγκεκριμένα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι «από νωρίς το πρωί σήμερα οι δύο κτηνοτρόφοι των οποίων τα δείγματα επιβεβαιώθηκαν ως θετικά ενημερώθηκαν άμεσα για το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν» και ότι «τους δόθηκαν σαφείς οδηγίες όπως μην εισέρχεται ή εξέρχεται οποιοδήποτε πρόσωπο από τις μονάδες τους και όπως συνεχίσουν κανονικά τη φροντίδα των ζώων τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προχωρήσει στην παραλαβή των ζώων με κατάλληλα κλειστά οχήματα μεταφοράς και με πλήρη εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, «με βάση την πληροφόρηση που έχει μέχρι στιγμής ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, φαίνεται ότι κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν τηρήθηκαν πλήρως οι οδηγίες που είχαν δοθεί» και γι’ αυτό οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Για την οριοθέτηση και έλεγχο της περιοχής που τίθεται σε περιορισμό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι υπήρξε συνεργασία με την Αστυνομία Ορόκλινης, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, και προσθέτουν ότι «η χρονική διάρκεια που απαιτήθηκε για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων συνδέεται με την ανάγκη να προηγηθεί η ορθή τεχνική οριοθέτηση της ζώνης ελέγχου, διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων».

Υπενθυμίζουν «ότι η τήρηση βασικών μέτρων βιοασφάλειας, όπως η απολύμανση κατά την είσοδο και έξοδο από κτηνοτροφικές μονάδες, αποτελεί πάγια και στοιχειώδη υποχρέωση όλων των κτηνοτρόφων, την οποία πρέπει να τηρούν» και ότι η είσοδος ή έξοδος από μονάδες χωρίς την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών απολύμανσης βρίσκεται εκτός των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

«Η απολύμναση εντός και εκτός στην ίδια την μονάδα είναι η πρώτη και σημαντική δικλείδα ασφαλείας που αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων που την γνωρίζουν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, καλώντας όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ερωτηθείς ο κ. Πίπης κατά πόσο το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί, δεδομένου ότι αυξάνεται η πίεση, με την αύξηση των περιστατικών, είπε στο ΚΥΠΕ ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και για σκοπούς ενίσχυσης θα ζητηθεί στήριξη από άλλα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως τα Τμήματα Γεωργίας, Δασών ή οποιαδήποτε άλλο.

Σε ερώτηση αν έχουν ήδη αρχίσει οι θανατώσεις ζώων από την μονάδα βοοειδών στα Λιβάδια, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι χρειάζεται κάποια προετοιμασία, λόγω της πολυμέρειας όσον αφορά την εμπλοκή διαφόρων παραγωγικών τάξεων στη διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τη δράση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αφού πρέπει να υπάρχει μέριμνα για άνοιγμα των ανάλογων χώρων ταφής, για τη θανάτωση και μεταφορά των ζώων χωρίς να υπάρξει διασπορά υλικού, αλλά και για την επίχωσή τους με τη χρήση απολυμαντικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες για την προστασία του εδάφους και των ενδεχόμενων υδροφόρων στρωμάτων. Ερωτηθείς αν θα ταφούν όλα τα ζώα στον ίδιο χώρο, είπε ότι θα εξεταστεί αν υπάρχει κατάλληλο σημείο πιο κοντά στην περιοχή των δύο μονάδων της Ορόκλινης για τα αιγοπρόβατα και, εάν δεν υπάρξει, ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί ο ίδιος χώρος για όλα.

Σε ερώτηση αν τα νέα κρούσματα δίνουν νέα στοιχεία ή καθοδηγούν την διερεύνηση της προέλευσης του ιού, ο κ. Πίπης απάντησε αρνητικά.