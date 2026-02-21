Φέρεται να εξαπλώνεται ο αφθώδης πυρετός, με δύο ακόμη κτηνοτροφικά υποστατικά στην Ορόκλινη, να αναφέρουν ότι ζώα τους βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Σύμφωνα με την καταγγελία κτηνοτρόφου στο ΣΙΓΜΑ, έγινε δειγματοληψία τόσο στη δική του μονάδα όσο και στη μονάδα άλλου κτηνοτρόφου στην ίδια περιοχή, μετά από δική τους παρότρυνση, και σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκε ότι συνολικά 44 ζώα έχουν προσβληθεί από αφθώδη πυρετό.

Στο σημείο, όπως κατέγραψε η κάμερα, μετέβη ειδικό όχημα το οποίο παρέλαβε νεκρά ζώα.

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Εξετάζεται αν οφείλεται σε ζωοτροφές από τα κατεχόμενα

Όπως καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, δεν μετέβη στο σημείο μέχρι στιγμής η αρμόδια Υπηρεσία, ούτε έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι εξετάζεται ν το ενδεχόμενο η μετάδοση του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια, να οφείλεται σε ζωοτροφές από τα κατεχόμενα.