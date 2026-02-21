Oι Υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο η μετάδοση του αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λειβάδια, να οφείλεται σε ζωοτροφές από τα κατεχόμενα, ανέφερε στο ΡΙΚ ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης.

Όπως είπε, οι ζωοτροφές αποτελούν σοβαρότατο τρόπο διασποράς παθογόνων παραγόντων, όπως ο αφθώδης πυρετός.

Τόνισε ότι στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης, μελετώνται όλες οι συνιστώσες και όλα τα σενάρια.

Σχετικά με τη διαδικασία θανάτωσης των διακοσίων-εξήντα ζώων της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας, σημείωσε ότι θα ξεκινήσει αφού πρώτα διευθετηθούν οι χώροι διαχείρισης των πτωμάτων. Είπε ότι τα ζώα, είτε θα αποτεφρωθούν, είτε θα ταφούν σε κατάλληλους χώρους.

Διαβάστε επίσης: Μέτρα για αντιμετώπιση περιστατικού αφθώδους πυρετού-Κλειστοί δρόμοι (vid)

Ως προς το ενδεχόμενο εμβολιασμών, είπε πως αυτό θα εξαρτηθεί από τα επίπεδα εξάπλωσης του παθογόνου παράγοντα, σε γειτνιάζουσες εκτροφές και άλλα ευπαθή - στην συγκεκριμένη νόσο - ζώα.

Ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών καθησύχασε εκ νέου τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή ανησυχίας για την δημόσια υγεία.

Απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, στους εμπόρους ζώων και στις υπόλοιπες παραγωγικές τάξεις που εμπλέκονται στην κλάδο, τους κάλεσε να συνειδητοποιήσουν ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και επιβάλλεται να λειτουργούν υπεύθυνα.

Πηγή: ΡΙΚ