Θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, παρά την Παρεκκλησιά με θύμα τον Σάββα Ιωάννου από την Πάφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 19:15 όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο όχημα παρέσυρε εργαζόμενο που εκτελούσε έργα στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, ωστόσο για τον άτυχο εργαζόμενο ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

