Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, μέλη της Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) εντόπισαν στη Λευκωσία ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης που ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τα 220 κιλά.

Ο εκπρόσωπος της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, μιλώντας για την επιχείρηση, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ σε μία και μόνο επιχείρηση σε συγκεκριμένο σημείο.

«Ψάχνοντας και στο παρελθόν άλλες υποθέσεις, φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί σε μία και μόνο επιχείρηση», ανέφερε, τονίζοντας πως τα συγχαρητήρια ανήκουν στα μέλη της Υπηρεσίας. «Με υπερπροσπάθειες προχωρούν κάθε φορά προς τον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τον εντοπισμό μελών οργανωμένου εγκλήματος που ασχολούνται με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί, γύρω στις 10:30, έπειτα από αξιολόγηση συγκεκριμένης πληροφορίας που τέθηκε υπό διερεύνηση τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 46 ετών, ενώ έρευνες διενεργήθηκαν σε κατοικία και σε δύο αποθήκες.

Η καταμέτρηση των ουσιών δεν είχε ολοκληρωθεί, με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα ολοκληρωνόταν γύρω στα μεσάνυχτα. «Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες διαφορετικών ειδών ναρκωτικών. Έχουμε εντοπίσει κάνναβη, κοκαΐνη, καθώς και άλλα είδη της κατηγορίας της κάνναβης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συνολική ποσότητα ενδέχεται να αγγίξει τα 220 κιλά.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν επίσης ένα περίστροφο, δύο πιστόλια και δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, στοιχείο που –όπως επεσήμανε– καταδεικνύει το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας. «Τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδεχομένως να μην ασχολούνται μόνο με τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και με άλλες παράνομες ενέργειες, οι οποίες διερευνώνται».

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις. «Πρώτος μας σκοπός είναι να εντοπίσουμε από πού εισήχθησαν οι ποσότητες αυτές, πώς έφτασαν στα χέρια των υπόπτων και πού θα κατέληγαν. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα εμπλεκόμενα στη συγκεκριμένη υπόθεση», ανέφερε.

Αναφορικά με την αυξητική τάση που παρατηρείται στις κατασχέσεις ναρκωτικών, ο κ. Ανδρέου υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοκαΐνη.

«Έχουμε στοχεύσει από την περασμένη χρονιά στις πύλες εισόδου της χώρας. Έχουμε διαπιστώσει ότι τα δύο τρίτα των ναρκωτικών εισάγονται μέσω λιμανιών και αεροδρομίων, είτε σε αποσκευές είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων», εξήγησε, κάνοντας λόγο για θετικά αποτελέσματα από την ενίσχυση των ελέγχων στα συγκεκριμένα σημεία.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις τόσο για τη διαδρομή εισαγωγής των ναρκωτικών όσο και για το εύρος του κυκλώματος που φαίνεται να δραστηριοποιείται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στη χώρα.