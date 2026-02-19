Συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 34 ετών και 26 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων και των ερευνών που διενεργεί η ΥΚΑΝ μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών, όπλων σφαιρών και εκρηκτικών που εντοπίστηκαν την Πέμπτη σε κατοικία στον Στρόβολο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Διοικητής της ΥΚΑΝ Χρίστος Ανδρέου.

Συγκεκριμένα ο Διοικητής της ΥΚΑΝ είπε ότι η ποσότητα των ναρκωτικών, ξεπερνά τα 200 κιλά και πως μέχρι τις 16:30 είχαν καταμετρηθεί 150 κιλά κάνναβης και 50 κιλά κοκαΐνης, με την καταμέτρηση να είναι σε εξέλιξη.

Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκαν επίσης 11640 κροτίδες, 3 πιστόλια εκ των οποίων τα δύο φαίνεται να είναι πραγματικά, δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 σφαιρών πυροβόλου όπλου και γύρω στις 13.500 ευρώ.

Τα ναρκωτικά, τα εκρηκτικά και τα πιστόλια εντοπίστηκαν σε εξωτερικές αποθήκες κατοικίας στον Στρόβολο, διευκρίνισε.