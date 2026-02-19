Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για «ανατροπή στην υπόθεση με τα εξαφανισμένα γατάκια» προχώρησε το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει ενώπιόν του, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κανένα από τα γατάκια που δηλώθηκαν ως εξαφανισμένα δεν έχει εντοπιστεί στον χώρο από τον οποίο χάθηκαν. Ως εκ τούτου, κάθε παρουσίαση της υπόθεσης ως δήθεν άγουσας προς επίλυση «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», επισημαίνει το Κίνημα, τονίζοντας ότι η υπόθεση εξακολουθεί να είναι ανοικτή και σοβαρή, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες στην κοινή γνώμη και στους φιλόζωους.

Το Κίνημα Οικολόγων καλεί τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν χωρίς καθυστέρηση την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών, μέχρι να διακριβωθεί η τύχη των ζώων και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Για το θέμα έχει ήδη παρέμβει ο Πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζητώντας την άμεση και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, την εντατικοποίηση των ερευνών, καθώς και ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των αρμόδιων Αρχών.

«Η προστασία των ζώων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ουσιαστικής δράσης και δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εισηγείται τη θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τον καθορισμό σαφών διαδικασιών και προϋποθέσεων σύλληψης αδέσποτων γάτων, με σκοπό τη μαζική στείρωση και επανένταξή τους από φιλοζωικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα. Όπως αναφέρεται, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες για προηγούμενη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές όπου θα πραγματοποιούνται οι στειρώσεις, καθώς και διασφαλίσεις ότι τα ζώα που συλλαμβάνονται και στειρώνονται θα απελευθερώνονται στον συνήθη χώρο διαβίωσής τους.

Το Κίνημα δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των φιλόζωων και θα συνεχίσει να εργάζεται για το όφελος όλων των ζώων της Κύπρου.