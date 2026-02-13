Τρεις συγκεκριμένες επιλογές για την υποβολή κατάθεσης και στοιχείων έχει στη διάθεσή της η Ιωάννα Φωτίου (Annie), δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι να προχωρήσει η διερεύνηση και «να μην γίνεται σήριαλ» μια υπόθεση, που απασχολεί την κοινωνία.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στην ίδια την Ιωάννα Φωτίου, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι έχει στη διάθεσή της την επιλογή όπως μεταβεί στην Κύπρο και καταθέσει, να καταθέσει στο εξωτερικό ή να αποστείλει καταγγελία και στοιχεία μέσω του δικηγόρου της στον ίδιο.

Για τη μετάβαση και κατάθεσή της στην Κύπρο, είπε πως πρόκειται για μια επιλογή που «προφανώς δεν θέλει για προφανείς λόγους», επικαλούμενος τόσο τα εκκρεμή εντάλματα, όσο και το γεγονός ότι –κατά τους ισχυρισμούς της– «δεν νιώθει ασφάλεια».

Σε σχέση με τη δεύτερη επιλογή για κατάθεση στο εξωτερικό, ο Κώστας Φυτιρής είπε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται», εξηγώντας ότι μπορεί να μεταβεί κλιμάκιο στο εξωτερικό για λήψη καταθέσεων, κατόπιν ρύθμισης από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και την Αστυνομία.

«Είναι επιλογή της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην τρίτη επιλογή που έχει στη διάθεσή της η Ιωάννα Φωτίου, δηλαδή να αποστείλει καταγγελία και στοιχεία μέσω του δικηγόρου της στον ίδιο, ανέφερε ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρόκειται για γραπτή καταγγελία με υπογραφές και συνοδευτικά στοιχεία.

«Θα τα παραλάβω με διαφάνεια, θα κρατήσει αντίγραφα ο δικηγόρος της για να ξέρει τι έδωσε και από εκεί και πέρα θα τα διαθέσω στις Αρχές για να γίνουν όλες οι έρευνες», δήλωσε.

Διευκρίνισε ότι δεν θα λάβει ο ίδιος κατάθεση, αλλά καταγγελία και τεκμήρια, τα οποία θα διαβιβαστούν αρμοδίως.

Προηγούμενα και θεσμικός ρόλος

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει προηγούμενο παράδοσης στοιχείων απευθείας σε Υπουργό, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι λαμβάνει καταγγελίες –ακόμη και ανώνυμες– τις οποίες προωθεί στις διωκτικές Αρχές.

«Δεν κάνω έρευνες. Η υποχρέωσή μου είναι να τα δώσω στις αρμόδιες Αρχές. Δεν είναι η πρώτη φορά», ανέφερε, για να προσθέσει ότι σε αρκετές περιπτώσεις -μικρές ή μεγάλες- εντοπίστηκαν στοιχεία και στοιχειοθετήθηκαν υποθέσεις.

Σε σχέση με τον ρόλο του δικηγόρου της Annie, τόνισε ότι θα λειτουργήσει ως πρόσωπο εμπιστοσύνης και διαβιβαστής των αποδείξεων.

«Θα τα παραλάβουμε, θα καταγραφούν με πρωτόκολλο και θα παραδοθούν στις διωκτικές Αρχές για διερεύνηση», ανέφερε.

Διευκρίνισε, εξάλλου, ότι εναλλακτικά ο δικηγόρος μπορεί να τα παραδώσει απευθείας στην Αστυνομία.

Αυθεντικότητα και εντάλματα

Ερωτηθείς πώς διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα των στοιχείων που θα παραδοθούν μέσω δικηγόρου, ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι «θα διερευνηθεί η αυθεντικότητα και αν δικαιολογείται περαιτέρω διερεύνηση θα το δούμε».

Τόνισε ότι «μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν υποθέσεις».

Σε ερώτηση αν ο δικηγόρος μπορεί να θέσει όρους, όπως αναστολή σύλληψης, πριν από την παράδοση στοιχείων, ξεκαθάρισε ότι τα εντάλματα είναι «καθαρά θέμα της Νομικής Υπηρεσίας» και ότι δεν μπορεί να την υποκαταστήσει.

Επιβεβαίωσε ότι η Νομική Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να αναστέλλει εντάλματα, χωρίς ωστόσο να απαντήσει αν η τύχη τους συνδέεται με ενδεχόμενη κατάθεση της Φωτίου.

«Δεν θέλω να υποκαταστήσω τη Νομική Υπηρεσία. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και προσπαθώ να βρεθεί μια λύση, ώστε να μην απασχολείται άδικα ούτε η κοινωνία, ούτε το κράτος, ούτε η ίδια (καταγγέλλουσα)», ανέφερε.

Ποινικός ανακριτής και έρευνες

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο διορισμού ποινικού ανακριτή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν κατηγορηματικός. «Πρέπει να έρθουν τα στοιχεία. Πώς να μπει ποινικός ανακριτής όταν δεν υπάρχουν στοιχεία και υπάρχει μόνο καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;» σημείωσε.

Εξήγησε ότι χωρίς κατάθεση, μαρτυρία ή αποδεικτικά τεκμήρια, δεν μπορεί να προχωρήσει ουσιαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι «διερευνώνται αρκετά πράγματα», αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, καθώς όπως είπε οι έρευνες δεν δημοσιοποιούνται πριν ολοκληρωθούν.

Ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΕΔΑΔ

Τέλος, ερωτηθείς αν ενδέχεται να τεθούν ζητήματα παραβίασης δικαιωμάτων ενώπιον του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), ο αρμόδιος Υπουργός απάντησε ότι «ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να πάει σε οποιοδήποτε δικαστήριο θέλει, αν πιστεύει ότι αδικείται».

Πηγή: ΚΥΠΕ