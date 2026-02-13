Απάντηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή, έδωσε μέσω της εκπομπής Πρωτοσέλιδο η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie.

Αρχικά, ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί κανένα τηλεφώνημα από τις αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο, ενώ σχολιάζοντας τη δήλωση για τη μετάβαση κλιμακίου στη Ρωσία, επεσήμανε ότι η Κυπριακή Αστυνομία δεν έχει καμιά δικαιοδοσία εκεί, «ούτε σαν πολίτες δεν μπορούν να έρθουν, είναι άλλη χώρα».

Για τα εντάλματα σύλληψης, είπε ότι «δεν δέχομαι αναστολή, να έρθουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι και μετά να τα ενεργοποιήσουν ξανά. Νομίζουν ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι στα media;».

Σημείωσε δε ότι η ίδια δεν έστειλε απευθείας στοιχεία αλλά εν αγνοία της έγινε από δικούς της ανθρώπους. «Δεν είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω την Αστυνομία».

Εξήγησε ότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεση και να αποσταλεί στην Αστυνομία μέσω δικηγόρου στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι «το σκέφτομαι, δεν έχω συμβουλευτεί τους Ρώσους, είναι μια ιδέα που μίλησε με κάποιους δικηγόρους. Αφού όμως λένε δεν μπορούν να πάνε αυτεπάγγελτα, θα τους αναγκάσω να ανοίξουν υπόθεση».

Ερωτηθείσα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απάντησε ότι «τώρα τον βλέπω και γελάω, τον θεωρώ «Φιρφιρή».

