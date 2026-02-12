Νόμιμους τρόπους ώστε η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως Annie Alexoui να έλθει σε επαφή με τις Αρχές της Δημοκρατίας ώστε να παραδώσει οποιοδήποτε υλικό ή στοιχεία κατέχει για τη διερεύνηση υποθέσεων αναζητεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, και με τη συμβολή και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, αυτό που εξετάζεται είναι η εξεύρεση νόμιμων τρόπων επικοινωνίας και επαφής με την Ιωάννα Φωτίου, ώστε να παραδώσει τα στοιχεία που έχει και να δώσει κατάθεση, ώστε να μπορέσουν να διερευνηθούν οι διάφορες υποθέσεις.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ, λόγω του ότι φαίνεται να είναι πιο δύσκολο η κ. Φωτίου να επιστρέψει στην Κύπρο, το σενάριο που εξετάζεται είναι να μεταβεί κλιμάκιο της Αστυνομίας στη Ρωσία, κάτι ωστόσο που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Για αυτό, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, υπάρχει και συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από τη Νομική Υπηρεσία τα όσα αναφέρονται στα διάφορα βίντεο που αναρτώνται από την Ιωάννα Φωτίου αξιολογούνται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία.

Στη συνέχεια και αφού ληφθούν αποφάσεις, η Νομική Υπηρεσία, όπως λέχθηκε στο ΚΥΠΕ, θα ενεργήσει ανάλογα με τις αποφάσεις αυτές. Ωστόσο, διευκρινίστηκε, στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι περισσότερο.

Τέλος, από πλευράς Αστυνομίας, ο Λειτουργός του Κλάδου επικοινωνίας Κυριάκος Θεοδώρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως η Αστυνομία στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα διενεργηθούν οι έρευνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ