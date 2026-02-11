Δεν θα ζητηθεί η έκδοση της Ιωάννας Φωτίου γνωστής ως Αννις Αλεξουι, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Όπως ανέφερε, «δεν θα ζητηθεί η έκδοση της αυτό που προσπαθούμε να βρούμε είναι τους τρόπους τους θεσμικούς τρόπους για να είτε να προσέλθει η κυρία Φωτίου στην Κύπρο είτε να δώσει αυτά τα στοιχεία που έχει σε κάποιο κλιμάκιο της αστυνομίας σε χώρο που θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση για έκδοση της την Κυπριακή Δημοκρατία»

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον Υπουργό, μετά την περισυλλογή στοιχείων, δεν αποκλείεται η Νομική Υπηρεσία να ορίσει ανεξάρτητο ποινικό ερευνητή για διερεύνηση των υποθέσεων.

Όσον αφορά, τις αναφορές της περί σάπιων μήλων της Αστυνομίας και ερωτηθείς αν εξετάζονται οι ισχυρισμοί από την ΑΔΥΠΑ ή τους Αδιάφθορους, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι αν αποδειχθούν οι ισχυρισμοί οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης: Προανήγγειλε εξελίξεις με την Annie ο Φυτιρής: «Θα βρεθεί σύντομα λύση»

«Οι συγκεκριμένες αναφορές πρέπει να στοιχειοθετήσουν με τεκμήρια η αστυνομία αυτό θα κάνει. Αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δικαιολογούν πλέον να πάνε στην δικαιοσύνη υπαίτιοι είτε αυτοί οι ύποπτοι αυτό θα γίνει πραγματικότητα απέναντι στο νόμο είναι όλοι ίσοι αλλά όλα πρέπει να γίνονται θεσμικά και με βάση τους νόμους», τόνισε.

Στα πλαίσια επίσκεψης του στην ΕΔΕΚ, ο Κωνσταντίνος Φυτιρής ενημέρωσε το κίνημα για τους στόχους της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους του κόμματος να εκφράζουν στον Υπουργό συγκεκριμένες εισηγήσεις για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον Νίκος Αναστασίου «η ΕΔΕΚ έχει μεταφέρει στον κύριο υπουργό τις εισηγήσεις της για διάφορα θέματα όπως είναι η αναγκαιότητα συγκρότησης ειδικής ομάδας καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος».

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά την βουλή και τα κόμματα για την ταχεία ανταπόκριση τους στην ψήφιση νομοσχεδίων που θα αποτελέσουν όπλα στη φαρέτρα των αρχών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.