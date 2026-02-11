Πρόθεση των αρμόδιων αρχών να συγκεντρώσουν στοιχεία για όσα καταγγέλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, σημειώνοντας ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι υπάρχει βούληση να ληφθούν στοιχεία «με έναν θεσμικό τρόπο».

Όπως ανέφερε ο κ. Φυτιρής, «ήδη γίνονται κάποιες ενέργειες. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση μέσω των μέσων κοινωνικών δικτύων. Θα πρέπει να υπάρχουν οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις. Τα στοιχεία είναι ένα κομμάτι και η έρευνα που αφορά την Αστυνομία και θα την προωθήσει στη Νομική Υπηρεσία, είναι η διαδικασία αυτή που ακολουθείται».

Σε ό,τι αφορά το ποιοι θα αναλάβουν να διερευνήσουν τις καταγγελίες της Annie, ο Υπουργός διευκρίνισε πως «το ποιοι θα τα διερευνήσουν θα το δούμε με τη Νομική Υπηρεσία. Ή θα βάλει ανεξάρτητο ερευνητή ή κάποιον που έχει την εμπιστοσύνη της».

Καταλήγοντας, ο κ. Φυτιρής επεσήμανε ότι «δεν μπορούν οι θεσμοί μέσω κοινωνικών δικτύων να λαμβάνουν στοιχεία ή καταθέσεις δημόσια. Θα βρεθεί η λύση και σύντομα θα έχουμε νεότερα για την υπόθεση αλλά με ένα τρόπο θεσμικό κι όχι μέσω των κοινωνικών δικτύων».

