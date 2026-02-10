Καταγγελίες κατά του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, εξετάζει και η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, «έχουμε λάβει καταγγελίες σε σχέση με τον Δήμο Πάφου. Τώρα είμαστε στο στάδιο που επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των καταγγελιών και περιμένουμε οδηγίες από τον Γενικό Ελεγκτή για το πώς θα προχωρήσουμε».

Συνέχισε τονίζοντας ότι «επιβεβαιώνουμε ότι είναι ένα θέμα, το οποίο θα διερευνήσουμε. Τώρα το πότε θα ξεκινήσουμε, τι ακριβώς θα ελέγξουμε και πότε αναμένουμε να τελειώσουμε, δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν θέλουμε να θίξουμε κάποιον από τους ελεγχόμενους μας, άρα θα τα διερευνήσουμε και θα προχωρήσουμε με τις ανάλογες ενέργειες».

Την ίδια ώρα ο τέως Γενικός Ελεγκτής και επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έγραψε σε ανάρτηση ότι «πολύ καλά κάνει η Ελεγκτική Υπηρεσία που θα ελέγξει κάθε καταγγελία που έρχεται ενώπιόν της για τον Δήμαρχο Πάφου και εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Αυτό άλλωστε είναι το καθήκον της.

Για σκοπούς διαφάνειας, να αναφέρω ότι το φθινόπωρο του 2023 διαβιβάσαμε στην Αστυνομία πολυσέλιδη επιστολή με ευρήματά μας για οικονομικής και διαχειριστικής φύσης θέματα μετά από καταγγελίες κατά του Δήμαρχου Πάφου. Απ’ ό,τι θυμάμαι, μέχρι τη στιγμή της απόλυσής μου τον Σεπτέμβριο του 2024, δεν είχαμε ενημέρωση για την έκβαση των ερευνών.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2022, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε από Βουλευτή μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, εκδώσαμε ειδική έκθεση για τη διαδικασία παραχώρησης 19 τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών στον Δήμο Πάφου, τα οποία είχαν δημοσιευτεί ως διαθέσιμα τον Ιούνιο του 2021. Η απάντηση του Δημάρχου Πάφου στις παρατηρήσεις μας είναι συνημμένη στην Έκθεση».

