Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», απαντώντας σε ερωτήματα για τις καταγγελίες της, τη στάση των κυπριακών Αρχών και τις επόμενες κινήσεις της σε νομικό επίπεδο.

Αρχικά ανέφερε ότι «η Αστυνομία Κύπρου δεν είχε καμία δικαιοδοσία, καμία αστυνομία δεν μπορεί να έρθει να μου πάρει κατάθεση. Δεν έχουν δικαιοδοσία. Είναι άλλη χώρα. Τι δεν καταλαβαίνουν; Ποιος τους δίνει συμβουλές αυτούς τους ανθρώπους. Ούτε σαν πολίτες δεν μπορούν να έρθουν».

Σε σχέση με τα εντάλματα, επεσήμανε ότι «Δεν δέχομαι αναστολή ενταλμάτων. Τι σημαίνει αναστολή; Δηλαδή να έρθουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι και μετά να επανεργοποιηθούν τα εντάλματα. Με δουλεύετε; Με έχετε πάρει για ηλίθια; Θέλω να στείλω δικηγόρους, να έχω επιβεβαιώσεις ότι δεν θα επανεργοποιηθούν τα εντάλματα. Έχει νομίσει ο Υπουργός ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι στα χέρια του; Παιχνίδι για τα media; Με αναστατώνει εμένα. Την μια θα έρθει, την άλλη δεν θα έρθει. Την άλλη θα με πάρει, την άλλη δεν θα με πάρει. Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος;».

Πρόσθεσε ότι δόθηκε υλικό στην αστυνομία εν αγνοία της. «Δεν το έκανα με δική μου θέληση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έγινε αγνοία μου από ανθρώπους μου και με τους οποίους ήρθα σε τεράστια σύγκρουση. Γιατί έχω πει ότι δεν είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω την αστυνομία σε τίποτα».

Εξήγησε ότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεση και να αποσταλεί στην Αστυνομία μέσω δικηγόρου στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι «το σκέφτομαι, δεν έχω συμβουλευτεί τους Ρώσους, είναι μια ιδέα που μίλησε με κάποιους δικηγόρους. Αφού όμως λένε δεν μπορούν να πάνε αυτεπάγγελτα, θα τους αναγκάσω να ανοίξουν υπόθεση».

Ερωτηθείσα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απάντησε ότι «είχα ξεκινήσει ιδιαίτερα αισιόδοξη. Πλέον τον βλέπω και γελάω. Τον αποκαλώ Φιρφιρή. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Μα αυτοί είναι και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Μπορεί και να πιστεύει κιόλας. Αυτοί το επαναλαμβάνουν τόσες φορές στον εαυτό τους τις βλακείες, που μπορεί τη νύχτα που κοιμάται να πιστεύει κιόλας ο ίδιος».

Μάλιστα, εξέφρασε δυσπιστία ως προς τον Γενικό Εισαγγελέα και το ενδεχόμενο να διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Για το ενδεχόμενο να κληθεί να καταθέσει ενώπιον των Αρχών στην Κύπρο εμφανίστηκε επιφυλακτική, θέτοντας ζήτημα εμπιστοσύνης και διαδικασιών. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί αυτονόητο ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί για κατάθεση, την ώρα που –κατά την ίδια– δεν έχει διασφαλιστεί η αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση των όσων καταγγέλλει.

Η κ. Φωτίου μίλησε για απώλεια εμπιστοσύνης «δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο», εκφράζοντας απογοήτευση για τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, εξελίσσεται η υπόθεσή της. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε βίντεο και στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει, τα οποία –κατά την άποψή της– θα έπρεπε ήδη να έχουν αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής διερεύνησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της σε σχέση με καταγγελίες που είχε υποβάλει σε θεσμούς. Υποστήριξε ότι απευθύνθηκε στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, καταθέτοντας –όπως είπε– ακόμη και ηχητικά ντοκουμέντα, χωρίς να υπάρξει, κατά την ίδια, ουσιαστική ανταπόκριση. Παράλληλα, ανέφερε ότι προσέφυγε και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από όπου έλαβε απάντηση πως, εφόσον η υπόθεση εξετάζεται από άλλη αρμόδια αρχή, δεν θα υπήρχε περαιτέρω εμπλοκή. «Απίστευτα πράγματα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προανήγγειλε προσφυγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλώνοντας με έμφαση ότι θα αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βασικό άξονα –όπως είπε– την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της. Τόνισε μάλιστα ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία προετοιμασίας.

Ερωτηθείσα αν εμπιστεύεται κάποιο πρόσωπο στη δημόσια υπηρεσία, στη νομική υπηρεσία ή στο υπουργείο Δικαιοσύνης, απάντησε κατηγορηματικά «κανέναν», επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν είχε εμπιστευτεί συγκεκριμένο αστυνομικό, χωρίς ωστόσο –κατά την ίδια– να υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση κρίσιμων στοιχείων που τη στήριζαν.

Σε ό,τι αφορά τη ζωή της εκτός Κύπρου, δήλωσε πως θεωρεί τη Ρωσία «τον τόπο» της, υποστηρίζοντας ότι εκεί βρήκε ασφάλεια και στήριξη. Αντιθέτως, χαρακτήρισε την Κύπρο «εχθρικό μέρος», εκφράζοντας την πλήρη αποστασιοποίησή της. Περιέγραψε, μάλιστα, ως θετική την εμπειρία της από τη ρωσική αστυνομία, αναφέροντας περιστατικό άμεσης ανταπόκρισης σε μήνυμά της, ακόμη και μεταμεσονύκτιες ώρες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρξε επικοινωνία από υψηλόβαθμο αξιωματικό της κυπριακής αστυνομίας, ο οποίος –όπως είπε– της ζήτησε συγγνώμη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επιθυμεί να στοχοποιεί πρόσωπα που θεωρεί πως δεν φέρουν προσωπική ευθύνη, αλλά –όπως ανέφερε– επιδιώκει λογοδοσία από όσους κατείχαν ή κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι, όσο βρισκόταν στην Κύπρο, δεν της δόθηκε –όπως υποστηρίζει– η δυνατότητα να καταθέσει επίσημα και ολοκληρωμένα τις καταγγελίες της για σοβαρές υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, βιασμό και κακομεταχείριση. Για τυχόν νεότερες εξελίξεις μετά την αποχώρησή της από τη χώρα, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει.

Διαβάστε επίσης: Annie στο «Π»: Δεν μπορούν να έρθουν Ρωσία, νομίζουν η ζωή μου είναι παιχνίδι;