Στη σύλληψη του πατέρα τρίμηνου βρέφους προχώρησε η Αστυνομία.
Συγκεκριμένα, βρέφος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο το Σάββατο (24/1).
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί διαγνώστηκε ότι πάσχει από το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους.
Ακολούθως, εκδόθηκε ένταλμα εναντίον του 28χρονου πατέρα του βρέφους, ο οποίος συνελήφθη.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, το βρέφος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας.
Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν:
-Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης
-Έκθεση παιδιού
-Κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16
-Άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.
Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες.
