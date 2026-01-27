Στο Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος μίλησε για τα αυξημένα περιστατικά λοιμώξεων και την πίεση που δέχονται τα νοσηλευτήρια, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον θάνατο ανήλικου παιδιού από επιπλοκές της γρίπης Α.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, τα σοβαρά κτηριολογικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και το σχέδιο του ΟΚΥπΥ για άμεση μεταφορά ασθενών σε ασφαλείς χώρους, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για κοριτσάκι που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Το παιδί διακομίστηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών, κατέληξε.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι το κοριτσάκι είχε προσβληθεί από τη γρίπη Α.

Αναφερόμενος στη γενικότερη εικόνα στα νοσηλευτήρια, ο κ. Χαριλάου σημείωσε ότι στην επαρχία Λεμεσού καταγράφηκε αυξημένη ροή ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς και αυξημένος αριθμός εισαγωγών.

Όπως είπε, οι νοσηλευόμενοι με γρίπη Α αυξήθηκαν από 14 σε 25, με 11 νέες εισαγωγές, ενώ τα περιστατικά COVID-19 αυξήθηκαν από ένα σε πέντε. Αντίθετα, στις υπόλοιπες επαρχίες δεν παρατηρείται, προς το παρόν, αντίστοιχο φαινόμενο, με τον ίδιο να κάνει λόγο για ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται αύξηση περιστατικών και αλλού τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ χαρακτήρισε το κτηριολογικό ζήτημα διαχρονικό, σημειώνοντας ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τη νοσηλεία ασθενών.

Υπενθύμισε ότι από το 2019 ο ΟΚΥπΥ αναγνώρισε την ανάγκη δημιουργίας νέου νοσοκομείου, προχωρώντας ήδη στην πρώτη φάση που περιλαμβάνει τους θαλάμους οξέων περιστατικών και τη Μονάδα Απεξάρτησης, ενώ έχουν δρομολογηθεί και οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση.

Με βάση πρόσφατη επιστημονική και στατική μελέτη από αρμόδιους ειδικούς, διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα κτήρια παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, έχει εκπονηθεί σχέδιο μεταφοράς των ασθενών σε ασφαλείς χώρους.

Όπως δήλωσε, το πλάνο παρουσιάστηκε και συμφωνήθηκε σε σύσκεψη με τον Υπουργό Υγείας, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν συντομότερη μεταφορά όλων των ασθενών σε ασφαλείς εγκαταστάσεις, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ούτε η υγεία τους ούτε η ασφάλεια του προσωπικού.

Ο κ. Χαριλάου τόνισε ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι ιδιαίτερα στενά, με τις μεταφορές να γίνονται άμεσα όπου αυτό είναι δυνατό, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Διαβάστε επίσης: Νεκρό 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στο Μακάρειο