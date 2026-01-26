Τετράχρονο κοριτσάκι απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, το παιδί είχε μεταφερθεί το Σάββατο, διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση, από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε βελτίωση.

Όπως ανέφεραν οι θεράποντες ιατροί, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια, συνεπεία λοίμωξης από τη Γρίπη Α.

