Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας (ΥΜΔΠ) έχει ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας το οποίο απολάμβαναν Παλαιστίνιοι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως από τώρα και στο εξής, το Υφυπουργείο θα εφαρμόζει την νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα, κατόπιν νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υφυπουργείο, και θα επιτρέπει την αφαίρεση διεθνούς προστασίας από αλλοδαπούς που διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

Σημείωσαν ακόμη πως "η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με μηδενική ανοχή στην παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά, με πρώτιστο στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας".

Υπενθυμίζεται πως ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστσίας Δρ Νικόλας Ιωαννίδης, μιλώτας προχθές στο Σίγμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα αφαίρεσης καθεστώτος διεθνούς ή συμπληρωματικής προστασίας από αλλοδαπούς που αδικοπραγούν, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργαλείο που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε. Όπως σημείωσε, το σχετικό νομοσχέδιο παρέμενε για περίπου έναν χρόνο στη Βουλή και ψηφίστηκε μόλις τον Δεκέμβριο, δίνοντας πλέον στις Αρχές τη δυνατότητα να προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.



Ο κ. Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι το μέτρο αυτό προβλέπεται ρητά τόσο σε ευρωπαϊκή οδηγία όσο και στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, η οποία επιτρέπει την άρνηση ή την αφαίρεση καθεστώτος προστασίας από άτομα που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία γίνεται επιλογή αλλοδαπών καταδίκων –όχι για βαριά εγκλήματα όπως ανθρωποκτονίες, ναρκωτικά ή βιασμούς– οι οποίοι είτε εκδηλώνουν οι ίδιοι πρόθεση επαναπατρισμού είτε χάνουν το καθεστώς προστασίας και επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Η διαδικασία αυτή, όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί.

