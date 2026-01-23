Ανησυχητική εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας στην Κύπρο σκιαγράφησε ο πρώην Διοικητής της ΜΜΑΔ, Σάββας Χρίστου, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, με αφορμή τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά εγκληματικότητας και τα επεισόδια που σημειώθηκαν κυρίως στη Λάρνακα.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι εδώ και καιρό είχε προειδοποιήσει πως τέτοιου είδους γεγονότα θα εκδηλωθούν, εκφράζοντας απογοήτευση για το γεγονός ότι πλέον επιβεβαιώνεται. Όπως είπε, περιστατικά βίας και πυροβολισμών σε απόσταση λίγων μέτρων από αστυνομικές διευθύνσεις προκαλούν εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι τα πρόσφατα επεισόδια δεν παραπέμπουν απαραίτητα σε «οργανωμένο έγκλημα» με τη στενή έννοια του όρου, σημειώνοντας ότι το πραγματικά οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο δρα συνήθως αθόρυβα και μεθοδικά. Παρέπεμψε μάλιστα σε παλαιότερες περιπτώσεις στη Λεμεσό, όταν –όπως ανέφερε– με εντατική αστυνόμευση και καθημερινές περιπολίες επί μήνες, συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γενικότερη εικόνα ασφάλειας, τονίζοντας ότι σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία η Κύπρος κατατάσσεται πλέον χαμηλά, με αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας κυρίως σε Λεμεσό και Λευκωσία. Ο πρώην Διοικητής επεξέτεινε τον προβληματισμό του και στα τροχαία αδικήματα, τα οποία, όπως είπε, συχνά οδηγούν σε θανατηφόρα δυστυχήματα, κυρίως με νεαρά πρόσωπα.

Παρά την έντονη κριτική του, ο κ. Χρίστου αναγνώρισε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται και θετικές ενέργειες από πλευράς Αστυνομίας, όπως συλλήψεις και αυξημένη νυχτερινή παρουσία. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η πρόληψη και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Αστυνομίας, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, με παρουσία στους δρόμους και άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά. Ειδική αναφορά έκανε στη ΜΜΑΔ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μονάδα-κλειδί που στηρίζει όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο έχει ενισχυθεί επαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια στη Λάρνακα, άσκησε αυστηρή κριτική, σημειώνοντας ότι σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είχαν ληφθεί άμεσα πειθαρχικά μέτρα. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για το χαμηλό ηθικό των αστυνομικών, το οποίο –όπως είπε– βρίσκεται «στον πάτο», υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις από μόνες τους δεν αρκούν χωρίς έμπρακτη στήριξη.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι ακούγονται θετικά σχόλια, ωστόσο το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις πράξεις και την ουσιαστική ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας.