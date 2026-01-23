Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση που αφορά τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, της εκβίασης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2023–2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εμπλέκονται πέντε πρόσωπα, ηλικίας 42, 22, 31, 29 και 29 ετών.

Στις 22/01/2026, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον των πιο πάνω προσώπων, καθώς και εντάλματα έρευνας των οικιών και των οχημάτων τους.

Την ίδια ημέρα διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή μελών του ΤΑΕ, ΟΠΕ, ΑΔΕ Λάρνακας, ΥΔΑΠ και της ΔΕΗΔ, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τα πέντε εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των υπόπτων, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου .

Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (22χρονος) συνελήφθη την ίδια ημέρα στις κεντρικές φυλακές, όπου βρίσκεται ως υπόδικος.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που σημειώθηκε στη Λάρνακα στις 17/01/2026, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 47 και 43 ετων.

Εναντίον των δύο συλληφθέντων εξασφαλίστηκε μαρτυρία για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, κά.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από μέλη του ΤΑΕ και της ΑΔΕ Λάρνακας, καθώς και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου, ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας του, όπου σε έρευνα που ακολούθησε, στη βάση δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς επίσης και αριθμός τραπεζικών επιταγών.

Συνελήφθησαν επίσης, τρία πρόσωπα ηλικίας 44, 50 και 38 ετών, τα οποία φέρονταν να εκτελούσαν καθήκοντα χρέη φρουρού στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του φρουρού ασφαλείας, καθώς επίσης και για κατοχή ασύρματων συσκευών.

Επίσης, όχημα δοκιμής, το οποίο οδηγούσε ένας εκ των φρουρών ασφαλείας κατασχέθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα στην οικία του.

Ο 47χρονος και ο 43χρονος, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Υπενθυμίζεται, ότι για την υπόθεση ρίψης πυροβολισμών και συμπλοκής που διαπράχθηκε στις 17/01/2026, συνελήφθησαν έξι πρόσωπα, τα οποία τελούν ήδη υπό οκταήμερη κράτηση.

