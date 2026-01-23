Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στη Λεμεσό, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για παράνομη παραμονή τους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και τρία πρόσωπα για παράνομη εργοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 136 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 53 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 43 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 20 καταγγελίες που αφορούν λειτουργία υποστατικού χωρίς άδεια, αδήλωτη εργασία και μη έκδοσης αποδείξεων, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 20καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ διενεργήθηκαν συνολικά έγιναν 48 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.