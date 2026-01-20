Ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό και την ένταξη αλλοδαπών, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, με έμφαση τόσο στη διαχείριση της υπερσυγκέντρωσης μεταναστών όσο και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Όπως ανέφερε, η υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί μία από τις κρίσιμες πτυχές του μεταναστευτικού–προσφυγικού ζητήματος, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί να αντιμετωπίσει μέσω της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης που ετοιμάζεται. Στόχος της στρατηγικής είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία, όχι να αφομοιωθούν, αλλά να συμμετέχουν ενεργά και λειτουργικά στο κοινωνικό σύνολο.

Κεντρικοί πυλώνες της στρατηγικής, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και η εξοικείωση με τον τρόπο ζωής και το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι η ένταξη προϋποθέτει και τη βούληση των ίδιων των αλλοδαπών. Σε περιπτώσεις όπου, παρά τα μέτρα και τις ευκαιρίες που παρέχονται, κάποιοι δεν είναι διατεθειμένοι να ενταχθούν ομαλά ή επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, τότε, πέραν των ποινικών συνεπειών, ενεργοποιείται και το μέτρο της απέλασης και του επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυνατότητα αφαίρεσης καθεστώτος διεθνούς ή συμπληρωματικής προστασίας από αλλοδαπούς που αδικοπραγούν, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργαλείο που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε. Όπως σημείωσε, το σχετικό νομοσχέδιο παρέμενε για περίπου έναν χρόνο στη Βουλή και ψηφίστηκε μόλις τον Δεκέμβριο, δίνοντας πλέον στις Αρχές τη δυνατότητα να προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Ιωαννίδης υπογράμμισε ότι το μέτρο αυτό προβλέπεται ρητά τόσο σε ευρωπαϊκή οδηγία όσο και στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, η οποία επιτρέπει την άρνηση ή την αφαίρεση καθεστώτος προστασίας από άτομα που συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Παράλληλα, ανέφερε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία γίνεται επιλογή αλλοδαπών καταδίκων –όχι για βαριά εγκλήματα όπως ανθρωποκτονίες, ναρκωτικά ή βιασμούς– οι οποίοι είτε εκδηλώνουν οι ίδιοι πρόθεση επαναπατρισμού είτε χάνουν το καθεστώς προστασίας και επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Η διαδικασία αυτή, όπως είπε, έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική Στρατηγική Ένταξης, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Η εφαρμογή της θα τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, με τη συμμετοχή και άλλων υπουργείων, διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανέφερε χαρακτηριστικά τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, αλλά και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν δράσεις χωρίς επαρκή συνοχή και συντονισμό.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της δημιουργίας «γκέτο», σημείωσε ότι ο στόχος δεν είναι απλώς η γεωγραφική διασπορά των μεταναστών, αλλά η αποφυγή τριβών με τις τοπικές κοινωνίες και η κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συντονισμός με το Υπουργείο Εργασίας ώστε να εντοπιστούν ειδικότητες και περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό, με την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση εκεί όπου χρειάζεται.

Τέλος, ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στη διεθνή διάσταση, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι «εργαλείο» που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, αλλά ένα πλαίσιο κανόνων μέσα στο οποίο οφείλουν να λειτουργούν τα κράτη. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι παραβιάζεται δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει ή να ισχύει, παραλληλίζοντας το με το ποινικό δίκαιο, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν παραβιάζεται.



