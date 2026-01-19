Χρειάστηκαν μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα οι τρεις διαρρήκτες για να εισβάλουν σε κοσμηματοπωλείο στην Αγία Νάπα και να αρπάξουν χρυσαφικά και διαμάντια αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα ήχησε συναγερμός του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο διευθυντής, ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την λειτουργό γραφείου τύπου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, «οι δράστες οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες αφού ανύψωσαν τα ρολά ασφαλείας και έσπασαν την γυάλινη προθήκη εισήλθαν στο κατάστημα και έκλεψαν αριθμό κοσμημάτων».

Οι Αρχές αξιολογούν τεκμήρια και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, για εντοπισμό των δραστών.

