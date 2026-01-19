Διάρρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αγίας Νάπας με λεία τιμαλφή αξίας 200 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συναγερμός του καταστήματος ήχησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο διευθυντής, ο οποίος στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Αγνωστοι δράστες, «εξασφάλισαν είσοδο στο κατάστημα παραβιάζοντας τα ρολά ασφαλείας και σπάζοντας τα γυάλινα τζάμια της πρόσοψης».

Από τις εξετάσεις που έγιναν εκτιμάται ότι η διάρρηξη διαπράχθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρει η Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλλεξαν τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις. Οι τρεις δράστες, όπως αναφέρεται, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, «από το κοσμηματοπωλείο κλάπηκε περιουσία συνολικής αξίας περίπου 200 χιλιάδων ευρώ».

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι αρχές «θα προχωρήσουν στη συλλογή και αξιολόγηση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

